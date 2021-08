Am 4. September startet die diesjährige Auflage der Aktion „Stadtradeln“, bei der die Teilnehmer drei Wochen lang möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Die Veranstalter versprechen sich einen spannenden Wettbewerb.

Die Aktion läuft vom 4. September um 0 Uhr bis zum 24. September um 24 Uhr. Eröffnet wird das Stadtradeln am 4. September um 11 Uhr auf dem Bauernmarkt. Die Siegerehrung findet am 29. Oktober um 11 Uhr im Foyer des Rathauses statt. Veranstalter ist das Klima-Bündnis, ein Netzwerk aus Kommunen in ganz Europa.

Anmelden können sich alle, die in Frankenthal leben, arbeiten, einen Verein oder eine Schule besuchen, auf der Stadtradeln-Webseite. Auch eine Anmeldung per Telefon unter 06233 89272 oder per E-Mail ist möglich. Teilnehmer können sich bestehenden Teams anschließen oder auch selbst eine Gruppe von mindestens zwei Personen gründen. Ihre Kilometer können die Radfahrer in der Stadtradeln-App oder über Papierformulare, die in den Rathäusern ausliegen, erfassen.

Zehn Tage vor dem Beginn haben sich 467 Teilnehmer in 75 Teams eingetragen. Im vergangenen Jahr waren es laut den Veranstaltern fast 1600 Teilnehmer, die gemeinsam knapp 280.000 Kilometer geradelt sind. Damit konnte das Ergebnis von 2019 – 210.000 Kilometer – deutlich gesteigert werden.

Die Veranstalter freuen sich in diesem Jahr auf „spannende Wettbewerbe“. Im Bundestagswahljahr sei es besonders interessant zu sehen, welche Parteien wie viel in die Pedale treten. Mit Stadtratsmitglied Rainer Schulze stellen die Grünen den diesjährigen Stadtradelstar, der angekündigt hat, für die Dauer der Aktion auf das Auto zu verzichten.

Die Vorjahressieger vom Albert-Einstein-Gymnasium haben laut den Veranstaltern bisher noch kein Team gemeldet, während das Karolinengymnasium bereits ein Team am Start hat. Bei den Frankenthaler Unternehmen hatte im vergangenen Jahr die Firma KSB die meisten Kilometer gesammelt, bei den Vereinen siegte das Messdienerteam „Frankenthaler Minis & Co“. Beide sind in diesem Jahr wieder angemeldet.