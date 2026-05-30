Wie soll Gerolsheim 2042 aussehen? Das können die Einwohner bald mitbestimmen. Denn der Dorfmoderation folgt jetzt – mit Geld vom Land – die Dorfentwicklung.

Hans-Jürgen Wolf, ein freiberuflich tätiger Stadtplaner aus Kaiserslautern, wird für die Ortsgemeinde Gerolsheim gemeinsam mit Bürgern und Kommunalpolitikern ein neues Dorfentwicklungskonzept für 15 Jahre erarbeiten. Es wird auf den Ergebnissen der Dorfmoderation aufbauen und die Grundlage dafür sein, dass die Kommune Landesfördermittel erhält.

Wolf hat im örtlichen Bauausschuss die Arbeitsschritte von der Bestandsaufnahme über die Konzepterstellung bis zur Genehmigung vorgestellt. Dabei erinnerte er daran, warum Gerolsheim sein altes Dorferneuerungskonzept aus den 90er-Jahren fortschreiben muss. „Damals wurde allgemein mehr Wert auf Straßenausbau und Platzgestaltung gelegt“, sagte der Diplom-Ingenieur. Heute liege der Fokus auch auf soziokulturellen Aspekten wie etwa den Folgen der demografischen Entwicklung oder des Wirtschaftswandels.

Dorfmoderation war die Vorstufe

Diese Aspekte seien schon 2024/25 in der vom Beratungszentrum Kobra geleiteten Dorfmoderation in den Blick genommen worden. Zur Erinnerung: In Arbeitsgruppen widmeten sich Einwohner ein gutes Jahr lang den Themen Verkehr, Kinder/Jugend, Klima/Umwelt und Dorfgemeinschaft. Das Ergebnis war eine Liste von Projektideen, von denen einige schon verwirklicht wurden, zum Beispiel Nachbarschaftshilfe, Mittagstisch, Jugendtreff.

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Bei der jetzt folgenden Konzeptentwicklung geht es – vereinfacht gesagt – vorwiegend um Bauvorhaben, die sehr viel mehr kosten als ein Ehrenamtsprojekt fürs Dorfleben. Die Förderrichtlinie des Landes listet unter anderem auf: Ausbau von Mehrfunktionshäusern, Dorfläden, Investitionen in Dorfökologie und Klimawandelanpassung. Immobilienbesitzer im alten Ortskern können Zuschüsse für Umbauvorhaben bekommen.

Blick auf Altersstruktur

Dass beim baulichen Teil des Förderprogramms „Dorferneuerung“ der Schwerpunkt auf dem historischen Ortskern liegt und auf Gebäuden, die vor 1945 gebaut wurden, hält Wolf mittlerweile für fragwürdig. Seine städtebaulichen Analysen in Bezug auf die Altersstruktur der Hausbesitzer zeigen: In vielen jüngeren Häusern in alten Neubaugebieten leben Menschen, die wohl bald aus Altersgründen umsiedeln werden. Den Käufern oder Erben dieser Häuser täte ein Modernisierungszuschuss ebenfalls gut.

Das Planungsbüro Wolf hat sich in Gerolsheim bereits intensiv umgesehen. Wenn es jetzt flott vorangeht, können Ende dieses Jahres die Einwohnerversammlung und die Bürgerbeteiligung stattfinden. Der Firmenchef wünscht sich die Bildung eines Ausschusses oder Arbeitskreises zur Beurteilung der Leerstands- und Verkehrsproblematik, der landwirtschaftlichen Belange und des Ortsbilds. „Außerdem werden der Landkreis und die Verbandsgemeinde einbezogen“, sagt Wolf. Und er werde weiter einen engen Kontakt zu Dorfmoderator Martin Tielmann vom Büro Kobra halten.