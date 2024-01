Der Bau zweier Mehrfamilienhäuser ist der Grund, warum die Fahrbahn in der Erzbergerstraße zwischen Welschgasse und Neumayerring seit Montag teilweise gesperrt ist. Nach Angaben der Stadt sollten die Arbeiten bereits im Spätjahr 2023 stattfinden, seien dann aber verschoben worden. Andauern sollen sie bis Ende Oktober. In dieser Zeit werde die Erzbergerstraße in Richtung Neumayerring zur Einbahnstraße. Eine Umleitungsstrecke ist laut Verwaltung ausgeschildert. Der Gehweg im Bereich der Baustelle in der Erzbergerstraße und Welschgasse bleibe voll gesperrt.