Die Fachstelle Sucht in Frankenthal soll ab Januar durch die Stadtklinik weitergeführt werden. Mit Zustimmung nahmen Sprecher im Haupt- und Finanzausschuss diesen Plan der Verwaltung auf. Am Mittwoch schloss sich dem der Krankenhausausschuss an. Es gab aber auch Kritik.

Der bisherige Träger der Sucht- und Drogenberatungsstelle in der Bahnhofstraße 38, die Evangelische Heimstiftung, zieht sich aus Kostengründen zum Jahresende 2020 zurück. Die Stadt sieht