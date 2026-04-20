Beim Tag der offenen Tür im neuen Anbau der Stadtklinik war allerhand für die Besucher geboten. Die konnten sich nicht nur den Neubau ansehen, sondern selbst Doktor spielen.

Schon an normalen Tagen ist es oft ein Lotteriespiel, vor der Frankenthaler Stadtklinik einen Parkplatz zu finden. Am Sonntagmittag war es dort so voll, dass die Wagen bis weit ins anliegende Gewerbegebiet abgestellt wurden. Nach Angaben der Stadt und Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) waren es rund 5000 Besucher, die zum Tag der offenen Tür gekommen waren.

Die Besichtigung des neuen Anbaus ging wie in einem modernen, interaktiven Museum über die Bühne: Die Besucher, die aus der ganzen Region gekommen waren, erkundeten auf eigene Faust oder geführt durch Pflegekräfte die drei Etagen. Und konnten wahlweise in die Rolle von Patienten oder Ärzten schlüpfen – indem sie zum einen Angebote für die Bewohner erprobten und zum anderen an Modellen chirurgische Techniken ausprobierten.

Kinderkrankenschwester Anastasia Pfeiffer-Helwig verzierte den runden Bauch von Coco Zocco mit einem lustigen Teddybären. Papa Guiseppe und Sohn Corrado schauten gespannt zu. Foto: Klaudia Toussaint

Los ging es im Erdgeschoss. Anja Diebe, stellvertretende Leiterin der Station K, die eine der vier psychiatrischen Abteilungen ist, berichtete vom in 14 Tagen anstehenden Umzug der Gerontopsychiatrie vom Haupthaus in den Neubau. Wie das im laufenden Klinikalltag bewerkstelligt wird? „Wir ziehen die Patienten einzeln um“, erwiderte sie, während sie durch die hellen Korridore führte und die Akustik lobte. „Im Hauptgebäude war der Geräuschpegel sehr hoch, hier verteilt er sich.“ Eine Besucherin aus Bobenheim-Roxheim erzählte, sie sei hier vor 20 Jahren Patientin in der Psychiatrie gewesen und hob das offene Konzept ohne verschlossene Türen hervor sowie den Innenhof: „Alles wirkt so freundlich und modern.“ Im Therapieraum zeigte Diebe den „Zaubertisch“, auf dem wie von Geisterhand interaktive Lichtprojektionen erscheinen und bewegt werden, was das soziale Miteinander fördere.

Besichtigung besonderer Räumlichkeiten

Ein Zimmer weiter war Hundegebell zu hören. Tiere im Krankenhaus? Tatsächlich war dort die Hundedame Cleo, die sich gerade mit der kleinen Azra anfreundete. Cleo gehört zum Team der tiergestützten Therapie vom Maxdorfer Verein Mensch & Tier, der bereits seit 2007 mit seinen Vierbeinern in der Stadtklinik seelisch erkrankte Menschen bei deren Genesungsprozess begleitet. Azra war mit ihrer Mutter Kevser Demin da, die im siebten Monat schwanger ist und die neue Geburtshilfe-Station im dritten Stock besichtigte.

Am Tag der offenen Tür schaukelten in der neuen Geburtswanne bunte Entchen. In wenigen Wochen werden hier Kinder geboren. Foto: Klaudia Toussaint

Simone Borowski, die pflegerische Abteilungsleiterin der Psychiatrie, zeigte den Besuchern den sogenannten „Time-out-Raum“, in dem nicht nur die Möbel, sondern auch die Wände weich gepolstert sind. Hier können sich Patienten in extremen Zuständen von Erregung abreagieren, ohne fixiert werden zu müssen. Borowski hob hervor, dass auf allen drei Etagen die Korridore nicht als Sackgasse, sondern als Rundlauf konzipiert sind – „so können die Patienten mit hohem Bewegungsdrang, besonders unsere Demenzkranken, ihre Runden drehen“.

„Bekannte“ treffen sich wieder

Im dritten Stock begrüßte Stephanie Pahlke die Besucher. Die Sektionsleiterin der Geriatrie sagte, es sei „ein Riesengewinn, dass die Zimmer nun über eigene Bäder verfügen“. Zum Vergleich: Im Hauptgebäude sind die Zimmer meist für drei Bewohner ausgelegt, und es gibt nur eine Gemeinschaftsdusche auf der Station. Im Neubau teilen sich nur zwei Patienten ein Zimmer mit separatem Bad, das so barrierefrei ist, dass gehbehinderte Bewohner mit dem Rollator direkt zu WC und Dusche gelangen können. Durch einen Bewegungssensor wird automatisch die Beleuchtung aktiviert. Und in den Zimmern können die Patienten die Fenster öffnen, die zum Schutz mit vertikalen Holzleisten versehen sind.

Die kleine Azra lernte Therapiehündin Cleo kennen. Im Juli wird Azra einen Bruder bekommen, der schon im neuen Erweiterungsbau das Licht der Welt erblicken wird. Foto: Klaudia Toussaint

Gegenüber der Geriatrie ging es anschließend in die Geburtshilfe und Wochenbettstation. Dort wurde Kevser Demin von der leitenden Hebamme Annette Drabe begrüßt, die ihr vor einem guten Jahr geholfen hatte, Azra zur Welt zu bringen. Damals waren Kreißsaal und Wochenbettstation noch im Haupthaus und durch zwei Etagen getrennt. „In Kürze ziehen wir um in den Neubau, hier findet die gesamte Geburtshilfe dann auf einer Ebene statt“, erläuterte Drabe der 28-jährigen Demin. Weiter ging es in den Kreißsaal, wo unter einem funkelndem Sternenhimmel eine blaue Gebärwanne steht. In der Wanne von der Größe eines Whirlpools schaukelten kleine Plastikenten, die von den kleinen Besuchern geangelt werden konnten.

16 Geburtsanmeldungen am Tag der offenen Tür

Vis-à-vis gab es das Babybauch-Malen: Kinderkrankenschwester Anastasia Pfeiffer-Helwig verzierte gerade den runden Bauch von Coco Zocco mit einem lustigen Teddybären. Die 24-Jährige, ihr Mann Guiseppe und der einjährige Sohn Corrado kamen alle in der Stadtklinik zur Welt. Im August wurde der zweite Sohn geboren. „Es ist schön, dass wir das im neuen Kreißsaal erleben können“, sagte die Mutter. Unter den Besuchern der Wochenstation war auch eine frisch gebackene Mama: Kurz bevor der Tag der offenen Tür im Neubau begann, kam im Hauptgebäude ein Mädchen zur Welt. „Die Mutter ließ es sich nicht nehmen und kam im Rollstuhl mit ihrem Baby auf unsere Station“, vermeldete Hebamme Franziska Götz. Und fügte hinzu, dass am Samstag insgesamt 16 Geburtsanmeldungen eingegangen seien.

Assistenzarzt Ali Hussein übte mit der neunjährigen Lara, wie man eine künstliche Haut näht. Foto: Klaudia Toussaint

Auch wenn die Chirurgie weiterhin im Haupthaus verbleibt, gab es am Samstag im Neubau einige Publikumsmagnete aus dieser Abteilung. So konnten die Besucher in die Rolle von Chirurgen schlüpfen und zum Beispiel Kunsthaut zusammennähen und sich in minimalinvasiver Bauchchirurgie üben.