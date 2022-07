Auch die Stadtklinik Frankenthal bereitet sich auf mögliche Engpässe bei der Energieversorgung vor. Was genau die Verantwortlichen im Sinne der Krisenprävention planen, berichten sie dem Krankenhausausschuss bei dessen Sitzung am Dienstag, 19. Juli, 17 Uhr (Congress-Forum, Kleiner Saal). Thema des Gremiums wird auch die Verwendung von rund 2,6 Millionen Euro an Fördergeldern für die Digitalisierung der Klinik sein. Finanziert werden soll mit den Zuschüssen aus dem sogenannten Krankenhauszukunftsgesetz die flächendeckende Einführung einer digitalen Pflege- und Behandlungsdokumentation und eines digitalen Medikationsmanagements. Sachstandsberichte wird die Klinikspitze zum Großprojekt Erweiterungsbau geben. Weitere Punkte im Programm: das hausinterne Bewerbermanagement, Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen und das Qualitätsmanagement, das es der Klinik ermöglichen soll, bestimmte Behandlungsformen in der Intensivstation wieder anzubieten.