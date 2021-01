Von vier weiteren Mitarbeitern der Stadtklinik Frankenthal liegen nach Angaben der Verwaltung vom Dienstagnachmittag positive Tests auf das Coronavirus vor. Demzufolge hat sich seit Montag der bereits bestehende Verdacht einer Infektion bei einem Beschäftigten bestätigt. Außerdem haben sich laut Stadt drei weitere Pflegekräfte der Chirurgie mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Von dem am Wochenende festgestellten Ausbruch in dieser Abteilung sind also nach bisherigen Erkenntnissen vier Ärzte, vier Patienten und sieben Mitarbeiter des Krankenhauses betroffen. Aufgefallen waren die Infektionen, weil ein Patient bei seiner Verlegung in eine andere Abteilung positiv getestet worden war. Unterdessen sind nach Mitteilung der Stadt am Dienstag weiter Abstriche für die erste Runde des Massentests bei Patienten und Beschäftigten genommen worden. Abschließende Ergebnisse dazu lagen am späten Nachmittag aber noch nicht vor. Eine zweite Reihentestung soll im Abstand von fünf Tagen stattfinden. Bis auch deren Resultat feststeht, hat sich die Klinik einen freiwilligen Aufnahmestopp bis 26. Januar verordnet. Die Versorgung von Notfällen bleibe aber weiterhin gewährleistet.