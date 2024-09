Knapp neun Monate nach einem Brand in der Stadtklinik kann die betroffene Station noch immer nicht genutzt werden. Im Gespräch war Anfang des Jahres zunächst, die geplante Generalsanierung in diesem Bereich im zweiten Obergeschoss des Haupthauses vorzuziehen. Das sei aus technischen Gründen jedoch verworfen worden.

Stattdessen werde nun eine andere Nutzung geprüft, informiert der Kaufmännische Direktor des kommunalen Krankenhauses, Andor Toth, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Aus Brandschutzgründen könnten auf der bisherigen „Station zwei“ ohne eine umfassende Umrüstung keine Patienten untergebracht werden. Man überlege nun, Büros hierhin zu verlegen. Außerdem sei vorstellbar, die Dialysestation wieder in Betrieb zu nehmen. Derzeit werden in der Stadtklinik ausschließlich Notfälle versorgt. Die kontinuierliche Dialyse werde in einer Praxis in Frankenthal angeboten.

Bei einem Brand in einem Zimmer der Stadtklinik kamen vergangenen Dezember zwei Frauen im Alter von 72 und 80 Jahren ums Leben. Auslöser war vermutlich, dass eine der Patientinnen verbotenerweise im Bett geraucht hatte. Das Unglückszimmer sei bis auf den Beton ausgebrannt, hatte die Stadtverwaltung kurz nach dem Feuer mitgeteilt. Die elf Zimmer der betroffenen Station im zweiten Obergeschoss stehen laut Toth weiterhin nicht zur Verfügung. Die Patienten der Unfallchirurgie seien intern verteilt worden. „Das funktioniert gut“, sagt der Klinikmanager.