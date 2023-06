Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was passiert, wenn Patienten aus anderen Krankenhäusern zur Weiterbehandlung in die Stadtklinik Frankenthal verlegt und dort auf der Intensivstation versorgt werden müssen? In einem von externen Fachleuten begleiteten Prozess ist unter anderem dazu eine Art Handbuch entstanden, das medizinisch-pflegerische Abläufe genauso festschreibt wie die Dokumentation dieser Arbeit.

Anästhesie-Chefarzt Swen Piper ist überzeugt: Im Umkreis von 50 Kilometern gibt es kein Krankenhaus, das für seine Intensivmedizin ein derart detailliertes Konzept vorlegen könne,