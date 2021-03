Die Stadtklinik Frankenthal bekommt aus dem Krankenhaus-Investitionsprogramm 2021 des Landes sechs Millionen Euro. Das hat Landtagsabgeordnete Martin Haller (SPD, Lambsheim) mitgeteilt. Fünf Millionen Euro Landesgeld fließen den Angaben zufolge für den geplanten Anbau der Klinik, in dem künftig die Psychiatrie und die bisher im Metznerpark ansässige Tagesklinik an einem Standort untergebracht werde sollen. Eine weitere Million ist für den Bau einer psychiatrischen Tagesklinik in Limburgerhof gedacht. Dieses Projekt soll Patienten aus dem Rhein-Pfalz-Kreis kürzere Wege zu ihrer Therapie ermöglichen. „Gerade die Corona-Pandemie verdeutlicht aktuell die zentrale Rolle, die eine gute Gesundheitsversorgung vor Ort hat“, betont Haller in einer Pressemitteilung. Die Stadtklinik habe insofern nicht nur für die Stadt eine große Bedeutung, sondern auch für Bobenheim-Roxheim und die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. „Das Land setzt weiterhin klare Zeichen und steht auch in stürmischen Zeiten zur Frankenthaler Stadtklinik“, so der SPD-Politiker. Insgesamt fließen nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in diesem Jahr 66 Millionen Euro für bauliche Investitionen. Über diese Einzelförderungen hinaus bekommen die Kliniken mehr als 62 Millionen Euro aus der Pauschalförderung.