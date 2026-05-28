Wie Erkrankungen des Enddarms und des Analkanals richtig behandelt werden, darüber informiert ein Vortrag in der Reihe „Medizin im Dialog“ am 3. Juni in der Stadtklinik.

Referentin ist Oberärztin Sandra Wiedau, eine ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet. Sie will ein äußerst sensibles Thema verständlich erklären. Seit etwa eineinhalb Jahren bietet die Chirurgin eine proktologische Sprechstunde an, die sehr gut angenommen werde, wie sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet. Es seien überwiegend ältere Menschen, die den ärztlichen Rat in Anspruch nähmen und sich untersuchen ließen.

Geschätzt etwa 40 Prozent aller Erwachsenen leiden im Laufe ihres Lebens an einer Funktionsstörung oder Erkrankung im Enddarmbereich. Obwohl eine Untersuchung zwar unangenehm, aber nicht schmerzhaft sei, gingen die meisten vermutlich aus Schamgefühl nicht zum Arzt. Häufig versuchten die Patienten, das chronische Jucken oder Brennen in den Problemzonen mit Hausmittelchen in den Griff zu bekommen, weiß Sandra Wiedau aus Erfahrung. Komme es aber zu Blutungen, sei dies ein Alarmzeichen und daher ein Arztbesuch dringend anzuraten.

Die proktologischen Krankheitsbilder sind vielschichtiger Natur. Sehr häufig treten Hämorrhoidalleiden, Analfissuren (Längsriss in der Schleimhaut des Analkanals) und Analfisteln (entzündlich veränderte Gänge im Bereich des Enddarms) auf. Nicht jede Erkrankung muss gleich chirurgisch behandelt werden. „Es gibt eine Vielzahl konservativer Methoden“, erklärt die Oberärztin. Hierauf will sie in ihrem Vortrag ausführlich eingehen. Lasse sich eine Operation nicht vermeiden, könne diese häufig auch ambulant vorgenommen werden.

Bei der konservativen Therapie können spezielle Salben und Medikamente ebenso helfen wie eine Änderung der Stuhlentleerung und eine sorgfältige Analhygiene. Bei Inkontinenzproblemen empfiehlt Sandra Wiedau, die Ernährung umzustellen und dadurch die Verdauung besser zu regulieren. Und mit Beckenbodengymnastik lasse sich die Muskulatur stärken. Ein therapeutischer Erfolg hänge wesentlich auch von der Eigenverantwortung ab. „Die Leute müssen einfach mitgehen“, unterstreicht die Medizinerin.

Termin

Vortrag über „Proktologische Behandlungsmethoden“ von Sandra Wiedau, Oberärztin der Abteilung Chirurgie, am Mittwoch, 3. Juni, 18 Uhr, im Erdgeschoss der Stadtklinik Frankenthal, Elsa-Brändström-Straße 1. Der Eintritt ist frei.