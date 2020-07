Der in einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ im September vergangenen Jahres erhobene Vorwurf, in der Stadtklinik Frankenthal seien Patienten aus wirtschaftlichen Motiven länger als medizinisch notwendig an Beatmungsgeräte angeschlossen gewesen, trifft nach Einschätzung von Experten nicht zu. Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young und der Kölner Hochschul-Professor Andreas Becker haben laut einer Pressemitteilung der Stadt bei ihren seit Herbst 2019 laufenden internen Ermittlungen keine Hinweise gefunden, „dass Intensivpatienten aus wirtschaftlichen Motiven und ohne medizinische Indikation beatmet wurden“. Becker und EY verneinen außerdem, dass eine mit der Anzahl der Stunden verknüpfte Bonusregelung für den zuständigen Chefarzt einen Anreiz zur längeren Beatmung dargestellt habe. Der im Januar dieses Jahres mit der Prüfung von 14 Verdachtsfällen beauftragte medizinische Gutachter, Professor Christian Perings, kommt laut Stadt zu dem Schluss, dass diese Patienten alle „korrekt behandelt“ wurden. Dem Frankenthaler Stadtrat und dem Krankenhausausschuss sind die Zwischenergebnisse der Untersuchung am Mittwochabend vorgestellt worden.