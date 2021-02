Anders als ursprünglich geplant und angekündigt, wird der Fragenkatalog der SPD zu den im Zusammenhang mit der Untersuchung der Stadtklinik-Affäre abgeschlossenen Verträgen am Mittwoch nicht auf der Tagesordnung des Krankenhausausschusses stehen.

Die mit der Prüfung beauftragten Anwälte, die zu dem Thema im öffentlichen und nicht-öffentlichen Teil der Sitzung berichten sollten, haben nach Auskunft von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) an dem Termin keine Zeit. Wie berichtet, war der Bericht schon für die Sitzung des Stadtrats am Mittwoch vergangener Woche vorgesehen. Vom Abbruch der Sitzung wegen der nach 21 Uhr gültigen Ausgangssperre war unter anderem auch der Tagesordnungspunkt Stadtklinik betroffen. Jetzt werde nach einem neuen Termin gesucht. Das Gremium wird sich am Mittwoch, 10. Februar, 17 Uhr (Konferenzzentrum, Congress-Forum), schwerpunktmäßig mit dem Bebauungsplan Spiegelgewanne befassen. ER ist die baurechtliche Grundlage für die geplanten Erweiterungs- und Neubauprojekte an der Stadtklinik.