Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben zu den Hintergründen, wie es am Mittwochabend dazu gekommen ist, dass ein 56 Jahre alter Mann aus Worms in der Stadtklinik aus einem Fenster geklettert und etwa zehn Meter tief abgestürzt ist. Mit dabei erlittenen schwersten Verletzungen wurde er in kritischem Zustand in die BG-Unfallklinik gebracht. Am Freitag bezeichnete die Polizei seinen Zustand als „derzeit stabil“. Wie berichtet, war er im Frankenthaler Krankenhaus untersucht worden, nachdem er zuvor am Nachmittag vom Dach eines Wohnhauses in der Schmiedgasse auf eine dahinterliegende Wiese gesprungen war. Nach damaligen Angaben der Polizei machte er bei diesem Zwischenfall einen verwirrten Eindruck und war nicht ansprechbar. Die Stadtklinik erklärte am Freitag auf Anfrage: „Die näheren Umstände des Vorfalls werden intern aufgearbeitet.“ Die von dem Ereignis betroffenen Mitarbeiter erhielten professionelle Unterstützung.