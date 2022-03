Der bisherige leitende Oberarzt Volker Ohler (50) wird als Nachfolger von Alfred Edelmann neuer Chefarzt der Inneren Medizin an der Frankenthaler Stadtklinik. Das hat die Verwaltung am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Ohler sei rückwirkend zum 1. März 2022 auf diese Position berufen worden. Er hatte die Abteilung nach Edelmanns Abschied im Sommer vergangenen Jahres schon seit September kommissarisch geleitet. „Volker Ohler identifiziert sich voll mit der Stadtklinik und ihren Patienten, sowie mit Frankenthal. Gleichzeitig ist sein großer Sachverstand ein Gewinn für uns“, lässt sich Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in der Mitteilung zitieren. Und tatsächlich ist Ohlers Verbindung mit dem kommunalen Krankenhaus eng: Er habe sowohl seinen Zivildienst als auch ein zusätzliches Freiwilliges Soziales Jahr dort geleistet. Nach dem Studium der Humanmedizin an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz von 1993 bis 1999 absolvierte Ohler sein praktisches Jahr an der dortigen Uniklinik. Im Anschluss wechselte er als Assistenzarzt in die „Innere“ an der Stadtklinik. Seit 2006 ist Ohler Facharzt für Innere Medizin. Von 2010 bis 2017 war er Oberarzt, danach leitender Oberarzt. Der neue Chef der größten Abteilung lebt zwar in Freinsheim, ist aber Frankenthaler durch und durch: Er ging hier in die Erkenbert-Grundschule und aufs Karolinen-Gymnasium.