Nach elf Wochen ist Schluss: Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) hat am Dienstag den seit 1. April an der Stadtklinik Frankenthal tätigen Kaufmännischen Direktor freigestellt. Das hat die Stadtverwaltung am Nachmittag mitgeteilt. Anlass für diesen Schritt sind in der vergangenen Woche bekanntgewordene Vorwürfe, die der frühere Arbeitgeber des Mannes – das Klinikum Stadt Soest – gegen ihn als früheren Geschäftsführer erhebt. Demnach soll er unter anderen Verträge mit niedergelassenen Ärzten abgeschlossen haben, die überhöhte Zahlungen für Leistungen beinhalten. Die mögliche Schadenshöhe hat die Stadtverwaltung Soest bislang mit einem „mittleren siebenstelligen Betrag“ angegeben. Eine Strafanzeige gegen den früheren Manager sei in Vorbereitung. Die nun von OB Hebich getroffene Entscheidung sei mit dem Ältestenrat, dem die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen angehören abgestimmt. Am Mittwoch will er den Krankenhausausschuss über die Freistellung informieren. Am 1. Juli entscheidet der Stadtrat über „weitere arbeitsrechtliche Schritte“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.