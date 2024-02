Mit Unterstützung der Universitätsklinik Mannheim und einer Kinderarztpraxis in der Quadratestadt will die Stadtklinik Frankenthal, die keine eigene Kinderklinik hat, ihre Versorgung für Neugeborene verbessern. Dazu sei Anfang des Jahres ein Kooperationsvertrag geschlossen worden, wie die Pressestelle der Klinik am Dienstag informiert. Unter anderem soll durch die Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Kinderarzt Frederik Lörsch sichergestellt werden, dass täglich ein Facharzt in der Stadtklinik für die Vorsorgeuntersuchung U2 erreichbar ist. Diese erfolgt in der Regel am dritten Lebenstag des Kindes, bevor die Familie das Krankenhaus verlässt. „Mit dieser umfassenden kinderärztlichen Grunduntersuchung des Babys können wir Komplikationen und Krankheiten ausschließen, die nach der Geburt auftreten können“, wird Marc Sütterlin, Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, zitiert.

Die Notfallversorgung an der Stadtklinik soll künftig die Universitätsklinik Mannheim übernehmen. Im Bedarfsfall würden die Babys rund um die Uhr durch erfahrene Ärzte der Klinik für Neonatologie des Uniklinikums betreut. „Neben der Versorgung von Neugeborenen in kritischen Situationen können wir jetzt sehr umfassend die Arbeit der Stadtklinik unterstützen“, so Thomas Schaible, Direktor der Klinik für Neonatologie der Universitätsmedizin Mannheim. Ohne eigene Kinderklinik habe das Haus nun immer einen Kinderarzt in ständiger Rufbereitschaft, unterstreicht der stellvertretende Kaufmännische Direktor, Björn Walter.