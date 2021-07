In der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen der Stadt Frankenthal und dem langjährigen Kaufmännischen Direktor ihres Krankenhauses gibt es weiterhin keine Einigung. Ohne Ergebnis haben sich die Parteien am Donnerstag bei einem Verfahrenstermin vorm Arbeitsgericht in Ludwigshafen getrennt. Das teilt die Vorsitzende Richterin, Dagmar Heckmann, auf Anfrage mit. Die Verfahrensbeteiligten hätten nun bis 17. September Zeit, sich zu äußern, ob ein Vergleich gefunden wurde. Andernfalls werde das Verfahren im Herbst fortgesetzt. Der führende Angestellte der Stadtklinik hatte gegen seine außerordentliche Kündigung vom 10. Juli 2020 geklagt. Diese war infolge eines ersten Verfahrens vor dem Arbeitsgericht von der Stadt ausgesprochen worden – das der Mann gewonnen hatte. Die Gründe, aus denen die Stadt sich im November 2019 von dem Mitarbeiter getrennt hatte, reichten für eine außerordentliche Kündigung nicht aus, befand auch das Landesarbeitsgericht im März. Im Raum stehen nun Gehaltsnachforderungen im sechsstelligen Bereich. Die Stadt wiederum fordert von ihrer ehemaligen Führungskraft 900.000 Euro Schadensersatz für Rechnungskürzungen der Krankenkassen.