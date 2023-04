Rüdiger Schreiner (58) wird zum 15. Mai neuer Geschäftsführer der Stadtklinik Service GmbH, die unter anderem das Küchen- und Reinigungspersonal der Klinik beschäftigt. Das haben Krankenhausausschuss und Stadtrat am Mittwochabend beschlossen. Schreiner folgt damit auf Christian Charchard, der den Posten 2019 vom damaligen kaufmännischen Direktor der Klinik, Ralf Kraut, übernommen hatte. Kraut hatte zuvor seit der Gründung der Gesellschaft 2004 beide Ämter gleichzeitig ausgeübt. Charchard wechselt nach eigenen Angaben auf eine Stabstelle im Dezernat von Bernd Leidig (SPD), das unter anderem die Themen Finanzen, Soziales und Schulen verantwortet. Er wolle aus gesundheitlichen und familiären Gründen entschleunigen, begründet der 53-Jährige die Entscheidung. In den zurückliegenden drei Jahren sei die Stadtklinik Service GmbH unter seiner Leitung, unter anderem mit Blick auf das Reinigungswesen, grundlegend reformiert worden. Der neue Geschäftsführer, Rüdiger Schreiner, der in Hagenbach in der Südpfalz lebt, war bislang Leiter des gastronomischen Services am Städtischen Klinikum in Karlsruhe.