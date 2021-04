Seit 1. April läuft die zweite Amtszeit von Matthias Münch als Ärztlicher Direktor der Stadtklinik Frankenthal. Der Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie hatte den Posten 2017 von Alfred Edelmann, Leiter der Inneren Medizin, übernommen. Münch hat allerdings darum gebeten, nicht mehr für die vollen vier, sondern nur für zwei Jahre wieder in das Führungsgremium des Krankenhauses berufen zu werden. Dem hatten Krankenhausausschuss und Stadtrat bereits Anfang März zugestimmt. Der 56-Jährige steht derzeit gemeinsam mit Pflegedirektor Oliver Hannappel an der Spitze des Hauses. Der seit Längerem vakante Posten des Kaufmännischen Direktors soll nach RHEINPFALZ-Informationen im Laufe dieses Monats wieder neu besetzt werden. Münch ist seit 2010 an der Stadtklinik tätig: zunächst als Leitender Oberarzt der psychiatrischen Tagesklinik im Metznerpark und dann als Nachfolger von Friedrich Straub als Chef der Psychiatrie.