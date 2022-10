Der Fall des Mannes, der am Mittwochnachmittag vom Dach eines Wohnhauses in der Schmiedgasse gesprungen ist, hat am selben Abend offenbar eine dramatische Fortsetzung gefunden. Der 56-jährige Wormser ist nach Angaben der Verwaltung nach 21 Uhr in der Stadtklinik aus einem Fenster geklettert, von der Brüstung abgerutscht und etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Er befinde sich infolge der dabei erlittenen Verletzungen in kritischem Zustand und sei in die Ludwigshafener BG-Unfallklinik gebracht worden, so die Stadt. Der 56-Jährige sei, heißt es in der Mitteilung, „nach seiner Einlieferung am frühen Abend (...) chirurgisch und psychiatrisch untersucht und entlassen“ worden. Während er auf den Entlassungsbericht wartete, habe der Mann die Notaufnahme verlassen, habe das Fenster geöffnet und sei hinausgeklettert. Die Polizei, die den weiteren Vorfall bestätigt, ermittle nun zu dessen näheren Umständen. Im Zusammenhang mit dem Ereignis in der Schmiedgasse hatten die Beamten den Wormser als „vermutlich verwirrt“ beschrieben.