Ein Besucher pro Tag für eine Stunde: Das gilt ab Freitag für Angehörige von Patienten der Stadtklinik Frankenthal. Sie müssen sich vorab auf der Station anmelden und entweder vollständig geimpft, genesen oder getestet sein. Kinder unter 16 Jahren haben keinen Zutritt.

Die Sicherheit von Patienten und Mitarbeitern stehe weiter an oberster Stelle, heißt es in einer Presseinformation des Krankenhauses. Wer das Haus betritt, muss sich die Hände desinfizieren. Im gesamten Klinikgebäude, auch in den Patientenzimmern, ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Besuchszeiten sind zwischen 14 und 19 Uhr. Weil pro Patientenzimmer nur ein Besucher zugelassen ist, müssen Angehörige sich telefonisch vorab anmelden. Vor dem Gebäude muss sich jeder Besucher registrieren. Ein Formular dafür kann man unter www.stadtklinik-ft.de ausdrucken und bereits ausgefüllt mitbringen. Alternativ besteht die Möglichkeit, sich vor Ort mit der Luca-App zu registrieren. Außerdem wird ein Nachweis verlangt, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Ein absolutes Besuchsverbot gilt weiterhin für Angehörige mit Erkältungssymptomen, Fieber, Durchfall oder neu aufgetretenen Störungen des Geschmacks- und Geruchssinns. Zur Corona-Station haben Angehörige keinen Zutritt. Für Patienten der Intensivstation gilt eine individuelle Besuchsvereinbarung. Unverändert bleibt die Regelung der Geburtshilfe. Väter dürfen bei der Entbindung dabei sein und anschließend mit Mutter und Kind das Familienzimmer beziehen oder für eine Stunde am Tag zu Besuch kommen.