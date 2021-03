Neun Patienten werden derzeit (Stand 17. März) auf der Covid-Station der Stadtklinik Frankenthal behandelt. Allein fünf davon seien am Dienstag aufgenommen worden. Darüber informiert die Stadtverwaltung auf Anfrage. Die Intensivstation sei derzeit nicht durch Corona-Patienten belegt. Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen gehen die Verantwortlichen aber davon aus, dass sich dies bald ändern wird. Vorsorglich werde deshalb ein Zimmer der Intensivstation komplett für Covid-19-Patienten freigehalten. Außerdem treffe sich eine Task Force der Stadtklinik täglich, um die Situation zu analysieren, zu bewerten und nötige weitere Vorkehrungen zu treffen. Der Inzidenzwert, also die gemeldeten Corona-Fälle in den zurückliegenden sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, lag in Frankenthal am Mittwoch bei 170,2. Das ist der höchste Wert in Rheinland-Pfalz.

