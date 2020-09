Ein Vierteljahr nach der plötzlichen Trennung von dem Kaufmännischen Direktor, der ab April für lediglich elf Wochen die Geschicke der Stadtklinik gelenkt hatte, zeichnet sich eine Lösung für die Führung des Frankenthaler Krankenhauses ab. Aber auch sie wird aller Voraussicht nur eine vorübergehende sein: Im Krankenhausausschuss am Mittwoch, 23. September, und im Stadtrat am Donnerstag, 1. Oktober, wird sich nach Auskunft der Verwaltung ein Interimskandidat für den Posten des Verwaltungsleiters vorstellen. „Aus Respekt vor den Gremien und dem Bewerber kann zur Personalie noch nichts Näheres bekannt gegeben werden“, heißt es auf RHEINPFALZ-Anfrage aus dem Rathaus. „Mit dieser Interimslösung kommen wir zwei Wünschen nach: einer Führung in der Klinik und einem sorgsam vorbereiteten Auswahlprozess für die langfristige Personalie“, wird Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in der Mitteilung zitiert. „Der Ausschuss möchte intensiv in das Bewerbungsverfahren einbezogen werden. Das bedeutet viel Vorbereitung und einen aufwendigen Prozess, der dauert“, so Hebich weiter. Die Einstellung soll, falls die genannten politischen Gremien zustimmen, „so schnell wie möglich“ und auf ein Jahr befristet erfolgen.