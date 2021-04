Die Sorge um die Zukunft der Stadtklinik ist nachvollziehbar groß: Die Affäre um angeblich gravierende Missstände im medizinischen und kaufmännischen Bereich, die mit Medienberichten im Herbst 2019 ihren Anfang genommen hat, erschüttert Politik und Krankenhaus bis ins Mark. Die Grünen haben sich vor diesem Hintergrund nach der Personalsituation dort erkundigt. Und waren mit den Antworten der Verwaltung eigentlich ganz zufrieden.

Gerhard Bruder, Sprecher der Fraktion Grüne/Offene Liste, sprach in der Begründung seiner Anfrage vom Eindruck, „dass das Ganze zurückfällt auf die Beschäftigten“ und bei ihnen Verunsicherung und Ängste verursache. Bruders Befürchtung: Möglicherweise mache sich das in Form von vermehrten Kündigungen oder Schwierigkeiten beim Besetzen vakanter Stellen bemerkbar. Der erfahrene Kommunalpolitiker brachte einen weiteren Aspekt ins Spiel: das Empfinden mancher Mitarbeiter, die von der Stadt engagierten Ermittler und Gutachter würden „jedes Blatt Papier umdrehen“.

Konkurrenz der Kliniken

„Vakanzen gibt es immer“, erklärte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Die Fluktuation sei in manchen Bereichen größer und in manchen geringer. Unabhängig von der Affäre, in die das Krankenhaus nach Berichten der „Süddeutschen Zeitung“ über die Beatmungspraxis in der Intensivstation gerutscht ist, gebe es eine große Konkurrenz der Kliniken um Fachpersonal. Das gelte für den ärztlichen Dienst genauso wie für die Pflege, wo Wechsel besonders häufig seien. Hebich nannte als Beispiel freie Stellen in der Anästhesie und in der Psychiatrie.

Die stellvertretende Pflegedirektorin Jasmin Schlosser sprach von einer ihrer Ansicht nach generell „hohen Identifikation“ des Stadtklinik-Personals mit seinem Arbeitgeber. Gerade die Pflege sei aber ein „dynamischer Markt“. Nehme man die Anzahl an Bewerbungen auf Jobs in diesem Bereich als Maßstab, dann „liegen wir gut im Vergleich zu früheren Jahren“, sagte Schlosser.

Münch: Arbeitsklima gut

Auch der Ärztliche Direktor Matthias Münch sprach von einem „intensiven Wettbewerb“. Über die Belastung, die mit der Arbeit in einem Krankenhaus verbunden sei, habe er den Eindruck eines allgemein guten Arbeitsklimas in der Stadtklinik. Er stelle jedenfalls fest, dass beispielsweise die Assistenzärzte die Berichte über die aktuellen Schwierigkeiten „gar nicht so mitkriegen“. Münch: „Da geht es eher um die tägliche Arbeit auf den Stationen.“

Wie schwierig die Akquise beim medizinischen Personal ist, illustrierte Münch mit dem Bild des umgekehrten Windhundprinzips: Wenn er auf Bewerbungen von Ärzten nicht schnell genug reagiere, bekomme er auf seine Rückmeldung häufig die Antwort, dass der Kandidat schon eine andere Stelle gefunden habe. Das sei manchmal sogar eine Frage von Stunden.

Hebich: Kosten im Blick

Der Oberbürgermeister wehrte sich gegen den möglichen Eindruck, die Untersuchungen seien intensiver als sie sein müssten: „Wir mussten sofort handeln.“ Die Ergebnisse hätten dazu geführt, dass weitere Prüfungen notwendig seien – auch um inzwischen tätigen Ermittlungsbehörden Auskünfte geben und Material liefern zu können, sagte Martin Hebich. Das habe eines massiven Aufwandes bedurft, der auch Zumutungen für Mitarbeiter mit sich gebracht habe, räumte der OB ein. Aber: Die Aufarbeitung der Sachverhalte, die nach Auffassung der Stadt „rechtskritisch“ seien, habe sich auf „wesentliche Punkte“ beschränkt.

Das Ganze soll nach Hebichs Vorstellung möglichst rasch zum Ende kommen. Aber er sagt auch: „Ermittlungen dauern ihre Zeit.“ Ein Umgang mit der Affäre nach dem Motto „Schwamm drüber“ sei undenkbar. Mit Blick auf die Kosten, die mit dem Engagement des medizinischen Sachverständigen Andreas Becker und der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young verbunden sind, sagte Hebich vorm Ausschuss. „Wir sind froh, wenn sie draußen sind.“

Beschlüsse zeigen Rückhalt

Der Oberbürgermeister appellierte, „kein Wetteifern in schlechter Stimmung“ zu veranstalten. Veränderungsprozesse wie der laufende seien mit Unsicherheit und Ängsten verbunden, hielt Hebich fest. Auf der anderen Seite hätten die Gremien zuletzt Beschlüsse gefasst, die zeigten: Die Politik steht hinter dem Haus. Er meint damit die Pläne für die Erweiterung und Sanierung des Hauptgebäudes und das Vorhaben, eine kommunale Zentralküche auf dem Stadtklinik-Gelände zu etablieren. Hebichs Bild zur aktuellen Situation: Ein Autobesitzer, der an der Zuverlässigkeit seines Wagens zweifle, investiere ja auch keine Unsummen in eine Reparatur.

Gerhard Bruder wiederum zeigte sich angesichts der Antworten auf seinen Fragenkatalog erleichtert: „Sehr vorsichtig formuliert“ heiße das ja, dass sich in der Stadtklinik die Dinge zum Guten wendeten. Er habe großen Respekt, wie Mitarbeiter aller Abteilungen und Fachgebiete mit der Situation umgingen. Das Fazit von Rathauschef Hebich: „Wir haben es selbst in der Hand.“