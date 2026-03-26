An der Stadtklinik ist es oft schwierig, einen Parkplatz zu finden. Entlastung sollen neue Stellplätze bringen – und Parkgebühren, die ab Sommer gezahlt werden müssen.

An der Stadtklinik in Frankenthal sollen kurzfristig neue kostenpflichtige Stellplätze geschaffen werden. Außerdem muss auf dem bereits vorhandenen großen Krankenhaus-Parkplatz künftig Geld fürs Parken gezahlt werden. Bisher können Autos dort noch umsonst abgestellt werden, ab dem 1. Juli kostet es dann etwas. Damit wollen die Stadt und die Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft die Parkplatzsituation an der Stadtklinik und dem Ärztehaus verbessern.

Schon jetzt sind Parkplätze dort häufig Mangelware. Wenn im April der neue Anbau bezogen ist und dadurch die Zahl der Besucher steigt, wird sich die Situation wahrscheinlich weiter verschärfen. Entlastung sollen zunächst neue Stellplätze in der Elsa-Brändström-Straße bringen; also nicht auf dem großen Parkplatz vor der Klinik, sondern in der Straße, in der sich die Bushaltestelle befindet und in der das Zentrum für Arbeit und Bildung (ZAB) beheimatet ist.

22 neue Parkplätze geplant

Vorgesehen sind 22 neue Stellplätze, 18 davon auf dem noch unbefestigten Seitenstreifen, vier im hinteren Teil der Bushaltebucht; sie alle sollen demnächst entstehen. Julia McCarthy vom neuen Mobilitätsteam der Stadt stellte die entsprechenden Pläne in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität vor.

Die Bushaltebucht in der Elsa-Brändström-Straße in der Nähe der Stadtklinik: Hier sollen vier neue Parkplätze entstehen. Foto: Claudia Wößner

Aktuell, erklärte McCarthy, sei der Seitenstreifen unbefahrbar, Grund seien Schäden, die von Lastern verursacht wurden. Um die Fläche künftig für 18 Stellplätze zu nutzen, wird sie asphaltiert. Dass an der Bushaltestelle vier Parkplätze ausgewiesen werden können, liegt laut McCarthy daran, dass die Haltebucht zu groß dimensioniert sei. Anders als beim Seitenstreifen muss dort aber nicht neu asphaltiert werden, die neuen Stellplätze müssen lediglich markiert und die Beschilderung aufgestellt werden.

Absolutes Halteverbot wird eingerichtet

Abseits der Parkplätze wird ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Hintergrund sei, dass nach Einschätzung der Feuerwehr die volle Straßenbreite jederzeit freigehalten werden müsse, damit Rettungsfahrzeuge durchkommen, berichtete McCarthy.

Die Stadt lässt sich den Bau der neuen Parkplätze rund 45.000 Euro kosten. Hinzu kommen 8000 Euro für die Aufstellung von Parkautomaten. Wie der Krankenhaus-Parkplatz sollen die Stellplätze ab dem 1. Juli gebührenpflichtig sein. Laut der Verwaltung gelten dann die gleichen Gebühren wie im Rest der Stadt für das Straßen-Parken: 1,60 Euro pro Stunde.

„Parkplatz zunehmend durch Dauerparker belegt“

Während die Stadt für die neuen Parkplätze in der Elsa-Brändström-Straße zuständig ist, übernimmt die Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft die Bewirtschaftung des Parkplatzes direkt an der Stadtklinik, so wie sie bisher die Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage und das Parkhaus am Bahnhof verantwortet.

Dass das Parken künftig etwas kosten soll, begründet die Gesellschaft so: „Der Parkplatz wurde zunehmend durch Dauerparker belegt, sodass Besucherinnen und Besucher der Stadtklinik sowie des angrenzenden Ärztehauses häufig keine freien Stellplätze fanden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch die Einführung einer Gebühr solle der Parkraum künftig wieder überwiegend den Personen zur Verfügung stehen, für die er vorgesehen sei, nämlich den Besuchern. Die Entscheidung, den Parkplatz vor dem Krankenhaus zu bewirtschaften, ist nicht neu, sondern schon einige Jahre alt. Der Beschluss wird jetzt umgesetzt.

Klinik-Parkplatz: Erste 30 Minuten sind frei

Geplant ist, dass auf dem Parkplatz in den ersten 30 Minuten kostenfrei geparkt werden kann, um etwa ein Rezept abzuholen oder jemanden zum Haupteingang zu bringen oder in der Stadtklinik abzuholen. Die Höhe der danach anfallenden Gebühren soll sich an den städtischen Tarifen orientieren, wie sie ab 1. Juli auch in der Elsa-Brändström-Straße erhoben werden. Die Einnahmen sollen in den Erhalt der Infrastruktur sowie in zukünftige Verbesserungen des Parkraums fließen, teilt die Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft mit.

Wie in der Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage soll der Parkplatz schrankenlos befahrbar sein. Das Auto-Kennzeichen wird automatisch erfasst, es muss kein Parkticket gezogen werden. Die Bezahlung erfolgt entweder direkt am Parkautomaten, unter Angabe des Autokennzeichens, oder via QR-Code oder der App EasyPark.