Finanziell, personell, atmosphärisch – die Stadtklinik hat ein in jeder Hinsicht turbulentes Jahr hinter sich . Geht es nach Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU), hat das Krankenhaus das Schlimmste überstanden und kann sich 2021 intensiv mit Zukunftsplänen beschäftigen.

Ganz am Ende seiner Haushaltsrede vor dem Stadtrat kommt Martin Hebich am Mittwoch auf das Thema zu sprechen, das in Frankenthal seit einem guten Jahr die Kommunalpolitik und inzwischen auch die Gerichte beschäftigt: die Stadtklinik. Der Oberbürgermeister spricht wenig von der schlagzeilenträchtigen Vergangenheit, sondern bemüht sich um eine Zukunftsperspektive für das angeschlagene Krankenhaus. Sein Bekenntnis ist klar: Trotz aller Probleme habe die Klinik mit ihren Mitarbeitern „ein großartiges Potenzial“. Hebich hofft: Die „Unzulänglichkeiten und Lasten“ werden 2021 abgearbeitet sein. Seine Botschaft: „Das Haus kommt zur Ruhe.“

Der OB bezieht diesen Satz vor allem auf die umfangreichen Untersuchungen durch den Sachverständigen Andreas Becker und die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young in den zurückliegenden Monaten. Die damit verbundenen „Belastungen des Dienstbetriebs“, wie Hebich das nennt, würden bald deutlich abnehmen. Wie berichtet, hatte die Stadt die externen Prüfer in die Stadtklinik geholt, um zunächst die Beatmungspraxis auf der Intensivstation unter die Lupe zu nehmen. In der Folge stießen sie nach Darstellung der Stadt auf Missstände im medizinischen, organisatorischen und kaufmännischen Bereich.

„Controlling wird gestärkt“

Die Folgen sind bekannt: die fristlose Kündigung des langjährigen Verwaltungsdirektors und – etwas später – eines Spitzenverdieners. Aus den Erkenntnissen dieser Entwicklung würden jetzt Konsequenzen gezogen, sagte Hebich. „Das Controlling wird gestärkt. Die Verantwortung wird auf mehr Schultern verteilt.“ Ein künftiger Kaufmännischer Direktor – die Position ist weiter vakant – solle von einem Assistenten unterstützt werden.

Fortschritte soll es nach Darstellung des Oberbürgermeisters und Krankenhausdezernenten in den unterschiedlichsten Bereichen geben: So soll die Stadtklinik personell und organisatorisch wieder so aufgestellt sein, dass sie nach von den Prüfern festgestellten Problemen bald wieder die sogenannte intensivmedizinische Komplexbehandlung mit den Krankenkassen abrechnen kann. Auch die nach den Vorwürfen der „Süddeutschen Zeitung“ eingestellte Übernahme von Patienten aus anderen Krankenhäusern zur Weiterbehandlung soll „nach klaren Leitlinien und Vorgaben“ wieder möglich sein.

Startschuss für Anbau

Vorantreiben möchten die Verantwortlichen nicht zuletzt die bauliche Entwicklung der Stadtklinik. Für den geplanten Anbau, in dem vor allem die Psychiatrie und die dann dorthin verlegte psychiatrische Tagesklinik untergebracht sein werden, soll im kommenden Jahr der Startschuss folgen. Parallel würden weiter an den Großprojekten einer Zentralküche, die Schulen, Kindertagesstätten und Krankenhaus versorgen soll, sowie einer weiteren psychiatrischen Tagesklinik in Limburgerhof gearbeitet.

„Erheblichen Nachholbedarf“ attestierte der Oberbürgermeister bei der IT-Strategie. Diskutiert werde müsse zudem, ob und - falls ja – die Stadtklinik ihr medizinisches Leistungsspektrum ergänzen oder neu aufstellen müsse. Eins allerdings konnte und wollte Hebich dem Stadtrat am Mittwoch nicht versprechen: die Rückkehr zu schwarzen Zahlen im Wirtschaftsplan des Krankenhauses. Bei „realistischer Planung“ sei wie im laufenden Jahr auch 2021 mit einem „deutlichen Betriebsverlust“ zu rechnen.

Zur Sache: Die „Töchter der Stadt“

Mit Blick auf die Beteiligungsgesellschaften der Stadt nannte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) einen Schwerpunkt: die „gesellschaftsrechtliche Neustrukturierung“. Der Hintergrund: Die Verrechnung von Verlusten, beispielsweise aus dem Betrieb der Bäder, mit Gewinnen etwa bei den Stadtwerken wird bald nicht mehr möglich sein. Die Congress-Forum Frankenthal GmbH stehe wegen der Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen. Bei den Stadtwerken lobte Hebich Kundenbindung und Akzeptanz. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb werde 2021 ein Schwerpunkt bei den Friedhöfen liegen.örg