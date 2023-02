An den Besuchsbeschränkungen zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus, die seit Ende April 2022 gelten, will die Stadtklinik Frankenthal vorerst weiter festhalten. Das teilt das Krankenhaus auf Anfrage mit. Nach wie vor gelte, dass pro Tag ein Besucher für eine Stunde zugelassen ist. Dieser muss einen tagesaktuellen Corona-Test vorlegen und eine FFP2-Maske tragen. Man werde auf die geänderten gesetzlichen Regelungen zum jeweiligen Zeitpunkt reagieren und in den nächsten Monaten die Besuchszeiten wieder anpassen, sagt Björn Walter, Referent der Kaufmännischen Direktion, ohne einen konkreten Termin zu nennen. Allerdings gibt es in Rheinland-Pfalz nur noch wenige gezielte Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen, wie das Gesundheitsministerium auf Nachfrage erklärt. Alles weitere werde über das jeweilige Hausrecht geregelt. Pflegeexperten hatten die strikten Besuchsregeln in Krankenhäusern bereits im ersten Pandemiejahr kritisch hinterfragt.

Ausnahme: Geburtshilfe

Die Testpflicht in der Stadtklinik gelte auch für vollständig geimpfte, geboosterte oder genesene Personen, heißt es auf der Homepage. Ein Selbsttest ist nicht ausreichend. Pro Patientenzimmer sei nur ein Besucher gestattet. Deshalb wird eine telefonische Anmeldung auf der jeweiligen Station verlangt. Für Kinder unter 16 Jahren und Angehörige mit Erkältungssymptomen, Fieber, Durchfall oder neu aufgetretenen Störungen des Geschmacks- und Geruchssinns gilt ein Besuchsverbot. Für die Geburtshilfe gibt es Ausnahmen: Werdende Väter dürfen bei der Geburt dabei sein und bekommen bei Spontangeburten im Kreißsaal einen kostenlosen Corona-Test. An den Folgetagen dürfen geimpfte oder genesene Väter mit Schnelltest täglich für eine Stunde Mutter und Kind besuchen oder in ein gemeinsames Familienzimmer einziehen.