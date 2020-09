Der Rechtsstreit zwischen der Stadt und dem ehemaligen Kaufmännischen Direktor der Stadtklinik geht wohl in die nächste Runde. Der Stadtrat hat vergangene Woche im nicht-öffentlichen Teil seiner Sitzung grünes Licht dafür gegeben, das im Juli gefällte Urteil des Arbeitsgerichts Ludwigshafen anzufechten, teilte die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Der Hintergrund: Das Gericht hatte damals die im November gegen den langjährigen Verwaltungsleiter ausgesprochene fristlose Kündigung für unwirksam erklärt. In Berufung kann die Stadt auch in jenem Verfahren gehen, das sich um den Rauswurf des Mannes als Geschäftsführer der Stadtklinik Service GmbH dreht. Bei dieser Tochtergesellschaft des Krankenhauses sind unter anderem Küchen- und Reinigungskräfte angestellt. Hier hatte die Handelskammer des Landgerichts Frankenthal im August die außerordentliche Kündigung mit seiner Entscheidung vorerst außer Kraft gesetzt. Die Prokura, dagegen vorzugehen, hat nach RHEINPFALZ-Informationen zuerst der Aufsichtsrat der Service GmbH gegeben. Der juristische Beistand der Stadt – eine Mannheimer Kanzlei – ist nach deren Auskunft von vergangener Woche überzeugt, dass in beiden Verfahren „wesentliche Beweise und Zeugen nicht ausreichend angehört wurden“. Diese seien dann auch nicht in Urteilsfindung und -begründung eingeflossen.