Der Ende Januar vergangenen Jahres fristlos gekündigte frühere Spitzenmediziner der Stadtklinik und die Stadt Frankenthal streben in ihrer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung einen Vergleich an. Das hat der Direktor des Arbeitsgerichts Ludwigshafen, Michael Fleck, am Mittwoch gegenüber der RHEINPFALZ bestätigt. Die beiden Parteien seien nach einer Unterbrechung des Kammertermins am Morgen mit dem Wunsch auf ihn zugekommen, dass die Kammer einen Vergleichvorschlag unterbreiten möge. Weil Arbeitsgerichte gehalten seien, auf eine gütliche Beilegung hinzuwirken, werde nun ein solcher Vorschlag erarbeitet. Zu diesem könnten die Parteien Stellungnahmen abgeben. Falls keine Einigung gelinge, müsse ein weiterer Kammertermin stattfinden.