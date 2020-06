Die Stadtklinik Frankenthal kommt nicht zur Ruhe: Der erst seit knapp zehn Wochen amtierende neue Kaufmännische Direktor sieht sich Medienberichten zufolge mit Vorwürfen im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit als Geschäftsführer der Klinik im nordrhein-westfälischen Soest konfrontiert. Im Raum stehen nach Angaben der Stadt Soest „Pflichtverletzungen durch die ehemalige Geschäftsführung aufgrund hoher Vergütungen in Verträgen“. Es gehe dabei um überhöhte Zahlungen im „mittleren siebenstelligen Bereich“, die an niedergelassene Ärzte mit Praxen unter dem Dach des Klinikums und außerhalb geflossen sein sollen. Das habe eine Sonderprüfung der Kanzlei KPMG Law ergeben. Ein Sprecher der Stadt Soest bestätigte der RHEINPFALZ am Dienstag, dass man Strafanzeige gegen den im April in der Pfalz vorgestellten neuen Klinik-Direktor erstatten werde. Details dazu würden von der Firma KPMG Law vorbereitet. Frankenthals Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) erklärte, dass „im Bewerbungsverfahren andere Konflikte und Problemlagen“ mit dem früheren Arbeitgeber Thema gewesen seien. Hebich: „Von dieser neuen Dimension habe auch ich erst erfahren.“ Der Kaufmännische Direktor wollte sich wegen der in Soest erhobenen Vorwürfe gegenüber der RHEINPFALZ nicht äußern. Er soll sich kommende Woche in nicht-öffentlicher Sitzung vor dem Krankenhausausschuss erklären.

