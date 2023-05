Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach einem ruhigen Silvesterabend ging es dann in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar im Kreißsaal der Stadtklinik rund. Nur 17 Minuten nacheinander kamen dort die beiden ersten Babys des Jahres zur Welt. Eine der beiden Mütter ist schon zum zweiten Mal mit ihrem Nachwuchs in der Zeitung.

Ganz knapp hatte am Ende der kleine Franciszek Szpineta die Nase beim Wettrennen um den Titel „Neujahrsbaby“ vorne. Um 23.50 Uhr kam der Junge mit den dichten dunklen Haaren am 1. Januar in