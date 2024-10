Die Prognose für das Wirtschaftsjahr 2024 an der Stadtklinik Frankenthal war mit einem Minus von knapp 5,8 Millionen Euro bereits nicht rosig. Doch nach dem ersten Halbjahr wird die erwartete Bilanz nun um weitere vier Millionen Euro nach unten geschraubt. Damit steuert das 315-Betten-Haus in kommunaler Trägerschaft bis Jahresende auf ein Defizit von fast zehn Millionen Euro zu. Als Hauptgründe für die tiefroten Zahlen nennt die Klinikleitung unter anderem eine höhere Zinsbelastung und teure Leiharbeit bei Ärzten auf der Intensivstation. In einer Strategietagung am 12. Oktober wollen sich Stadt, Klinik und Kommunalpolitik auf eine Zukunftsstrategie verständigen.

