Die rund neun Millionen Euro, die der Bund als Ausgleich für die in der Corona-Krise entgangenen Erlöse gezahlt hat, retten die Stadtklinik Frankenthal nicht vor roten Zahlen. Das kommunale Krankenhaus steht vor einem personellen und strukturellen Wandel.

Die Hoffnung, dass mit dem Abflauen der Corona-Pandemie die Patienten in gewohnter Zahl in die Stadtklinik zurückkehren und sich so auch mehr Erlöse mit dem medizinischen Alltagsgeschäft