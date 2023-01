Während auf der Baustelle an den Bodenplatten für den Erweiterungsbau auf der Westseite der Stadtklinik Frankenthal gearbeitet wird, ist schon ein Vierteljahr nach dem Start des Großprojekts klar: Das Vorhaben wird teurer als geplant. Die Kosten werden von rund 41,3 Millionen auf 44,8 Millionen Euro steigen, informierte die Kaufmännische Direktorin Monika Röther vergangene Woche den Krankenhausausschuss. Die Rohbauarbeiten würden zwar teurer als bisher kalkuliert, mit der beauftragten Firma habe man bei der Vergabe aber einen „guten Griff gemacht“, zeigte sich Röther überzeugt. Es seien täglich Fortschritte auf der Baustelle zu beobachten. Bislang sei das Projekt voll im Zeitplan. Dieter Schiffmann (SPD) erkundigte sich, ob infolge höherer Kosten auch der Zuschuss des Landes steige. Nach Auskunft von Oberbürgermeister Martin Hebich sei vereinbart, dass – orientiert am Baupreisindex – mehr Geld als die schon zugesagten etwa 30 Millionen Euro aus Mainz fließen sollen. In den vierstöckigen Anbau sollen voraussichtlich 2025 Psychiatrie, Gerontologie und Gynäkologie einziehen.