Freude in der Stadtklinik: Mit der Geburt des kleinen Oskar hieß sie das erste Neugeborene in den Räumen der Geburtshilfe im neu eröffneten Anbau willkommen.

Oskars Geburt habe einen speziellen Moment für das gesamte Team der Geburtshilfe und zugleich auch einen bedeutenden Meilenstein für die Stadtklinik Frankenthal dargestellt, heißt es in einer Mitteilung. „Geburten begleiten wir als Team schon seit vielen Jahren – und doch ist die Geburt von Oskar in unseren neuen Räumlichkeiten nochmal ein ganz besonderer Moment für uns als Team“, sagt die Leitende Hebamme, Annette Drabe. Alle würden sich sehr darüber freuen, die Familien rund um die Geburt nun in den neuen Räumen begleiten zu dürfen.

Oskar erblickte bereits am Tag des Umzugs, 27. April, um 22.10 Uhr das Licht der Welt. Er wog bei seiner Geburt 3090 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Zur Feier der Premiere erhielt die Familie nach Angaben der Klinik ein Erstausstattungspaket im Wert von mehr als 750 Euro. Ermöglicht worden sei dies durch den Förderverein der Stadtklinik Frankenthal gemeinsam mit der ortsansässigen Firma Allison. Der Vorsitzende des Fördervereins, Claus Lang, überreichte das Paket zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Klinik.

Oberbürgermeister und Krankenhausdezernent Nicolas Meyer (FWG) betont: „Die Geburt des kleinen Oskar ist ein wunderbares Zeichen für den gelungenen Start der neuen Geburtshilfe-Räumlichkeiten. Mein Dank gilt dem gesamten Team der Stadtklinik, das mit großem Engagement und viel Herz Familien in einem der wichtigsten Momente ihres Lebens begleitet.“ Besonders freue ihn auch die Unterstützung durch den Förderverein und die Allison GmbH, die mit ihrem Beitrag ein starkes Zeichen für Familienfreundlichkeit in der Stadt Frankenthal gesetzt hätten.