Die Anzahl der Patienten, die in der Stadtklinik behandelt werden, steigt im Vergleich zu den Vorjahren wieder. 4073 waren es nach Angaben von Medizincontrollerin Christina Ramthun in den ersten sechs Monaten 2022 – gut 800 mehr als im selben Zeitraum 2021 und rund 500 mehr als 2020. Allerdings: Geplant hatten die Verantwortlichen des Krankenhauses mit rund 4500 Patienten im ersten Halbjahr. Auch beim sogenannten Casemix, der die Schwere der in der Klinik behandelten Fälle abbildet, liege man derzeit noch deutlich unter Plan.

Hoher Krankenstand

Dafür gibt es handfeste Gründe. Einer davon nach Darstellung der Kaufmännischen Direktorin Monika Röther: die massiven Krankheitsausfälle infolge von Corona-Infektionen beim Personal, die zur zeitweisen Schließung von Stationen geführt habe. Die Folge: weniger Behandlungen, weniger Umsatz, weniger Casemix-Punkte. Aus Röther Sicht sind zwei Dinge erfreulich: „Der Zuspruch ist da.“ Und die Verweildauer konnte im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 von 7,2 auf 6,4 Tage gedrückt werden.

Allerdings deutet derzeit wenig daraufhin, dass das Thema Corona für die Stadtklinik bald beendet sein könnte: Mit 243 Covid-19-Patienten wurden im laufenden Jahr bislang knapp 100 mehr behandelt, als es im vergangenen Jahr der Fall war. Und der Herbst kommt ja erst noch.