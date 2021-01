In der Stadtklinik Frankenthal hat nach den am Wochenende entdeckten Corona-Infektionen am Montag die erste Runde der Massentests bei Personal und Patienten begonnen. Der zweite Abstrich folgt mit fünf Tagen Abstand. Die Ergebnisse will das Labor innerhalb von 24 Stunden liefern.

Ob und in welchem Maße die bei der Verlegung eines Patienten aufgedeckten Ansteckungen mit dem Coronavirus Kreise gezogen hat, das dürfte sich bereits im Laufe des Dienstags zeigen, wenn die ersten Ergebnisse der am Montag gestarteten Testrunde vorliegen. Nach Angaben der Stadtklinik sind zu den am Wochenende gemeldeten Fällen in der Chirurgie noch zwei weitere hinzugekommen. Damit sind im Zusammenhang mit dem aktuellen Ausbruch vier Ärzte, drei Mitarbeiter und vier Patienten positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Kreißsaal geschlossen

Die Entdeckung ist nun Anlass für den Massentest, der ein zweites Mal in fünf Tagen wiederholt wird. Wie die städtische Pressesprecherin Xenia Schandin auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärt, wird der Abstrich bei den Patienten direkt am Bett genommen. Für das Personal der Stadtklinik laufen die Tests zu individuell festgelegten Zeiten in einem dafür freigehaltenen Raum in der Zentralen Notaufnahme. Die Gesamtanzahl der notwendigen Tests hatte das Krankenhaus am Sonntag mit etwa 1000 angegeben. Bis zu deren Auswertung beim Partnerlabor der Klinik gilt bis Dienstag, 26. Januar, ein freiwilliger Aufnahmestopp. Geschlossen bleibt so lange beispielsweise auch der Kreißsaal.

Erkannt wurde die drohende Gefahr nach Darstellung Schandins mit Hilfe des Testkonzepts, das im Krankenhaus „seit geraumer Zeit“ gilt. Demnach werden bei ihrer stationären Aufnahme alle Patienten auf eine mögliche Corona-Infektion getestet. Bleiben sie danach länger als acht Tage in Behandlung, werde der Test wiederholt. Ein Abstrich werde sicherheitshalber auch bei Verlegung in eine andere Abteilung der Stadtklinik gemacht.

Abgestufte Strategie

Eine abgestufte Strategie gibt es für die mehr als 700 Beschäftigten: Ärzte und Pflegepersonal, das besonders häufig mit Covid-19-Kranken zu tun hat, wird laut Schandin alle sieben Tage gecheckt. Das gilt beispielsweise für die Mitarbeiter der Intensivstation oder der Anästhesie. Andere Abteilungen seien alle 14 Tage dran. Verwaltungsmitarbeiter müssten alle vier Wochen zum Abstrich. Keine Auswirkungen haben die derzeitigen Probleme auf die vergangene Woche gestartete Impfung von medizinischem und pflegerischem Personal. „Das geht weiter, sofern Impfdosen geliefert werden“, erklärte Stadtsprecherin Schandin.

Sie relativiert eine Aussage von vergangener Woche, wonach bis auf eine zu diesem Zeitpunkt bekannte Infektion eines Mitarbeiters seit Beginn der Pandemie im März noch keine weiteren Covid-Fälle aufgetaucht waren. Es sei dabei eine Statusmeldung vom Dezember nicht berücksichtigt gewesen. Der damalige Stand nach einem guten Dreivierteljahr: ein gutes Dutzend Infektionen, die zum Teil mit, zum Teil ohne Symptome abgelaufen seien. Gemessen an der Mitarbeiterzahl und mit Blick auf die Anzahl der innerhalb der zurückliegenden mehr als zehn Monaten behandelten Patienten sei das aber immer noch ein sehr guter Wert, betonte Schandin.

Einwurf: Prompt

Dass die Stadtklinik im bisherigen Verlauf der Pandemie und just während der heißen Phase vor Weihnachten kaum nennenswert Infektionen unter ihren Mitarbeitern hatte, grenzt an ein Wunder. Wichtig für diesen Umstand war bestimmt auc