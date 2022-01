Sechs Patienten und eine Pflegekraft der Gerontopsychiatrie der Stadtklinik Frankenthal sind derzeit an Covid-19 erkrankt. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Die ersten Infektionsfälle habe es am 4. Januar gegeben. Die Klinikleitung habe umgehend mit der Isolation der betroffenen Patienten und der Station reagiert. Die gerontopsychiatrische Station, die im Regelbetrieb als Aufnahmestation genutzt wird, sei damit aktuell Isolierstation und werde fachärztlich internistisch mitbetreut. Akutpsychiatrische Aufnahmen würden bis auf Weiteres auf andere psychiatrische Aufnahmestationen umgeleitet. Die mit dem Coronavirus infizierten Personen seien in einem klinisch stabilen Zustand.