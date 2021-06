Yann Asbeck, seit einem guten Jahr Chefarzt der Chirurgie an der Stadtklinik Frankenthal, übernimmt ab Juli das Amt des stellvertretenden Ärztlichen Direktors der Stadtklinik. Diese Personalie hat der Krankenhausausschuss in seiner Sitzung diese Woche bestätigt. Asbeck – Jahrgang 1971 – übernimmt die Funktion des zweiten Manns in der medizinischen Leitung des Hauses von Alfred Edelmann, Chefarzt der Inneren. Der in Ludwigshafen lebende Chirurg unterstützt Psychiatrieleiter Matthias Münch, der seit 2017 zum dreiköpfigen Führungsgremium der Klinik gehört. Münch war im März für weitere zwei Jahre ins Direktorium gewählt worden. Üblich sind sonst vier Jahre. Asbeck soll offenbar für die Nachfolge Münchs eingearbeitet werden.