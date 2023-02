Wer einen Patienten in der Stadtklinik Frankenthal besuchen will, kann dies ab Mittwoch, 1. März, deutlich einfacher tun. Sowohl die Beschränkungen von Besuchszeit und Anzahl der Besucher – bisher eine Person pro Tag –, als auch die Pflicht zum Impf- beziehungsweise Testnachweis fallen weg. Darüber informiert die Stadtklinik am Dienstag. Bei Aufnahme der Patienten wird ein Antigen-Schnelltest durchgeführt. Besucher und ambulante Patienten müssen vorerst bis 7. April im gesamten Gebäude weiter eine FFP2-Maske tragen, diese werde am Einlass gestellt, sagt Björn Walter, Referent der Kaufmännischen Direktion, auf Anfrage. Für Mitarbeiter und Patienten auf Station entfällt die Maskenpflicht.

Besucher mit Erkältungssymptomen und Fieber ist der Zutritt zur Stadtklinik nicht erlaubt. Besuchszeit ist täglich von 14 bis 19 Uhr. Ausnahmen bei der Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden können laut Klinik mit dem Personal vereinbart werden. Hintergrund der Neuregelung ist eine Einigung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, noch bestehende Corona-Schutzmaßnahmen Ende Februar weitestgehend aufzuheben. Seit April 2022 galten an der Stadtklinik Frankenthal strenge Zugangsbeschränkungen. Unter anderem war pro Tag nur ein Besucher für eine Stunde zugelassen.