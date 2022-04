Die Stadtklinik sei für Rollstuhlfahrer vom Parkplatz aus schlecht zu erreichen. Diese Kritik äußerte Antje Philippi in der Sitzung des Beirats der Menschen mit Behinderung am Mittwoch. Philippi berichtete über einen Ortstermin in der Stadtklinik. Man habe dabei den für Rollstuhlfahrer indiskutablen Zugang vom Parkplatz aus beanstandet. Die Bordsteinkante sei viel zu hoch. Auch gebe es mehrere Bodenunebenheiten. Weiteres Thema: die nicht ganz eindeutige Beschilderung der Behindertentoilette im Erdgeschoss. Beiratsmitglied Stefan Pfleger erinnerte daran, dass bereits vor einigen Jahren eine Begehung mit dem damaligen Krankenhausdezernenten Andreas Schwarz (SPD) stattgefunden habe und ein Protokoll über die Beanstandungen erstellt worden sei. „Passiert ist aber nichts“, kritisierte er am Mittwoch.