Erste vorbereitende Arbeiten für den geplanten Erweiterungsbau der Stadtklinik Frankenthal starten nach den Worten von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in diesem Sommer. Im Krankenhausausschuss sagte der OB, dass der symbolische erste Spatenstich für das Millionen-Projekt im Herbst geplant sei. Das Gremium hat bei seiner Sitzung im Dathenushaus am Mittwoch in diesem Zusammenhang zwei Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 720.000 Euro vergeben: einen fürs Einrichten der Baustelle und einen für Erdarbeiten auf dem vorgesehenen Gelände westlich des Haupthauses. Dort entsteht in der Folge ein vierstöckiger Anbau mit 5300 Quadratmetern Nutzfläche, in dem künftig Psychiatrie, Gynäkologie und Geriatrie des kommunalen Krankenhauses untergebracht sein werden. Das Vorhaben wird rund 41,4 Millionen Euro kosten und wird mit etwas mehr als 30 Millionen Euro vom Land bezuschusst.