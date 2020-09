Die Entwurfsplanung für die auf Gesamtkosten von rund 80 Millionen Euro taxierte Erweiterung und Sanierung der Stadtklinik soll in der zweiten Oktoberhälfte beim Gesundheitsministerium in Mainz eingehen. Darüber hat Jürgen Schmitz vom mit dem Projekt betrauten Architekturbüro Sander/Hofrichter (Ludwigshafen) vergangene Woche den Krankenhausausschuss informiert. Geklärt ist seinen Ausführungen zufolge auch eine bislang offene Frage: Soll der Anbau, in dem künftig vor allem Psychiatrie und psychiatrische Tagesklinik unterkommen sollen, voll- oder nur teilunterkellert werden? Der Landesbetrieb Bauen habe sich inzwischen der Auffassung der Planer angeschlossen und einer nur unwesentlich teureren Komplettunterkellerung zugestimmt. Die Nettomehrkosten bezifferte Schmitz auf rund 100.000 Euro. Geklärt wird dann im nächsten Schritt auch die Höhe der Zuschüsse vom Land. Bisher geht die Stadt davon aus, etwa 20 Millionen Euro der Investition aus eigener Kraft stemmen zu müssen.