Insgesamt 17 Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, werden derzeit in der Stadtklinik Frankenthal behandelt. Das hat die Pressestelle der Stadt am Donnerstagabend auf Anfrage mitgeteilt. Vier der Kranken seien auf der Intensivstation, 13 weitere würden in der eigens eingerichteten Covid-Station behandelt. Die Zahlen seien im Vergleich zu den zurückliegenden Wochen etwas niedriger. Im Dezember seien im Schnitt acht bis zehn Corona-Kranke intensivmedizinisch versorgt worden, auf der Covid-Station waren es im Mittel etwa 18 Patienten. Angesichts der gerade vor Weihnachten enorm hohen Infektionszahlen in Frankenthal ist es der Stadtklinik aber gelungen, ihre Mitarbeiter vor Ansteckungen mit Sars-Cov-2 zu schützen. Nach Angaben der Stadt gibt es aktuell nur einen Beschäftigten, der positiv auf das Virus getestet wurde. Er ist gleichzeitig der erste Fall überhaupt unter den 735 Mitarbeitern. Das Krankenhaus führt das auf sein Hygienekonzept und die seit April etablierte Strategie zurück, derzufolge alle stationär aufgenommenen Patienten auf den Erreger getestet werden.