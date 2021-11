Für Besucher in der Stadtklinik Frankenthal gilt ab Donnerstag die 2G-plus-Regel. Das bedeutet: Genesene und Geimpfte müssen zusätzlich zu ihrem Status auch ein aktuelles – und logischerweise negatives – Schnelltestergebnis nachweisen. Mit dieser neuen Regelung reagiert das Krankenhaus nach eigenen Angaben auf die derzeit stark ansteigende Anzahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie die „weiterhin schwierige Pandemie-Situation“. Der nun ergänzend vorzulegende Schnelltest müsse von einer externen Teststelle stammen und dürfe nicht länger als 24 Stunden zurückliegen; in der Stadtklinik selbst würden keine Tests angeboten.

Pro Tag und Patient ein Besucher

Der Pressemitteilung zufolge kann weiterhin pro Tag und pro Patient eine Person das Besuchsrecht wahrnehmen. Möglich ist das demzufolge zwischen 14 und 16 Uhr. Für den Aufenthalt im Gebäude seien aber weitere Regeln einzuhalten: Das Tragen einer FFP2-Maske sei verpflichtend. In einem Zimmer dürfen sich nicht mehrere Personen gleichzeitig aufhalten. Beim Betreten und Verlassen des Krankenhauses müssten die Hände desinfiziert werden.

Ausnahmen für werden Väter

Ausnahmen von der geschilderten Besuchsregel sind laut Stadtklinik beispielsweise auf der Intensiv- oder der Palliativstation, bei Patienten in besonders schwierigen Lebenslagen oder Minderjährigen möglich. Werdende Väter dürften nach wie vor bei der Geburt dabei sein. Patienten, die ambulante Leistungen in der Klinik in Anspruch nehmen, unterlägen wie bisher der 3G-Regelung.