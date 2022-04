In kleiner Runde und mit vorheriger telefonischer Anmeldung startet die Geburtshilfe der Stadtklinik Frankenthal wieder mit ihrem Infoabend „Rund um die Geburt“. Werdende Eltern erfahren dabei unter anderem, wie eine Geburt abläuft und welche Möglichkeiten die Stadtklinik bietet. An den Abenden werden auch der Kreißsaal und die Wochenbettstation vorgestellt, teilt die Klinik mit. Die Infoabende werden alle zwei Wochen angeboten. Los geht es am 2. Mai. Interessenten müssen sich unter Telefon 06233 7712270 anmelden. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es zuletzt in der Stadtklinik weder Infoabende für werdende Eltern noch Kreißsaalführungen. Unter www.stadtklinik-ft.de/geburtshilfe ist ein virtueller Rundgang durch die Geburtshilfe der Klinik möglich.