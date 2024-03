Die Geburtshilfe in der Stadtklinik Frankenthal erhält von der Bundesregierung knapp 50.000 Euro. Darüber hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Dienstag informiert. Die beiden SPD-Abgeordneten Christian Schreider, Mitglied des Bundestags, und sein Landtagskollege Martin Haller nennen die Förderzusage „ein starkes Signal an die Region und einen weiteren wichtigen Baustein für eine umfassende Gesundheitsversorgung vor Ort“. Insgesamt stellt der Bund nach einer Pressemitteilung rund 5,8 Millionen Euro für Geburtskliniken in Rheinland-Pfalz zur Verfügung. Bundesweit sind es für 2023 und 2024 jeweils 120 Millionen Euro. Ein besonderer Fokus bei der Verteilung der Gelder durch die Landesregierung liege auf kleinen Geburtskliniken im ländlichen Raum.