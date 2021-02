110 Mitarbeiter der Stadtklinik Frankenthal haben seit Mitte Januar die erste und zweite Impfung erhalten, weitere 100 bekamen in dieser Woche die erste Spritze und sollen im April für die Zweitimpfung dran sein. Das teilt der stellvertretende Impfkoordinator und Mitarbeiter der Stadtklinik, Björn Walter, auf Anfrage mit. Bei der Auswahl der Personen gelte die in der Impfordnung festgelegte Priorisierung, nach der aktuell in Frankenthal 400 Krankenhausangestellte berechtigt wären. Bis Anfang März sollen 100 weitere Mitarbeiter immunisiert werden. Entsprechende Kontingente an Impfstoff habe das Land in Aussicht gestellt.

Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz haben laut Landesregierung insgesamt rund 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gruppe der höchsten Priorität gemeldet. Mit weiteren Lieferungen in der kommenden Woche könne man für rund 90 Prozent dieser Gruppe Impfstoffe zur Verfügung stellen.

Für Impfberechtigte der Priorität 2 startet am Samstag die Onlineregistrierung. Zunächst können sich bestimmte Berufsgruppen für einen Termin im Impfzentrum melden. Dazu gehören neu auch Grundschullehrer und Erzieher. Das Personal in den städtischen Kindertagesstätten werde entsprechend informiert, kündigt Pressesprecherin Xenia Schandin an. Weitere Informationen gibt es unter corona.rlp.de.