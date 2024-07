Fast zwei Millionen Euro wird die Gestaltung des Außengeländes am Anbau der Stadtklinik Frankenthal kosten. Der Auftrag soll an eine Gartenbaufirma in Dossenheim bei Heidelberg gehen – wenn der Krankenhausausschuss am Donnerstag, 11. Juli, 18 Uhr, zustimmt. Unter anderem sollen laut Ausschreibungsunterlagen 100 Bäume gepflanzt und anschließend gepflegt werden. Auf einer Fläche von 2400 Quadratmetern werden Sträucher eingesetzt. Die geplante Rasenfläche erstreckt sich über 15.000 Quadratmeter. Außerdem sollen Pflaster und Granitplatten verlegt und eine Lärmschutzwand aufgebaut werden. Bei der Ausschreibung für den Auftrag hatten laut Sitzungsunterlagen vier Firmen gültige Angebote eingereicht. Der teuerste Kostenvoranschlag habe bei 2,9 Millionen Euro gelegen.

Bei der Sitzung des Ausschusses am Donnerstag im Aufenthaltsraum der Klinik steht außerdem der Kauf von medizinischen Möbeln aus Holz und Metall auf der Liste der Auftragsvergaben. Neben der Psychiatrie soll der Neubau, für den vergangenen Oktober Richtfest gefeiert worden war, auch Gynäkologie und Geriatrie beherbergen. Die Kosten für den Stadtklinik-Anbau westlich des Haupthauses liegen nach Schätzungen bei insgesamt 52,5 Millionen Euro. Die Stadt rechnet laut früheren Angaben mit einer Förderung des Landes von mindestens 33,2 Millionen Euro.